شكرا لقرائتكم خبر بدء الترشح لانتخابات مجلس إدارة هيئة المقاولين للدورة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، تمهيدا لبدء العملية الانتخابية لعضوية مجلس إدارة الهيئة للدورة الرابعة (2024-2027م)، التي فتحت باب القبول لطلب الترشيح للعضوية اعتبارا من الاثنين 29 ابريل 2024، إلى نهاية يوم الأحد المقبل 5 مايو 2024.

ووضعت الهيئة شروطا وضوابط للترشح تتضمن إيداع طلب الترشيح لدى لجنة الإِشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح مع إرفاق السيرة الذاتية، على أن يكون المترشح عضوا أساسيا في الهيئة، وأن تكون عضويته سارية المفعول قبل تاريخ الإعلان عن قبول طلبات الترشح، وألا يكون من العاملين في الهيئة، وألا تقل خبرة المرشح عن 10 سنوات في مجال المقاولات.

كما تضمنت الشروط أن يكون المرشح مالكا أو مديرا للمؤسسة أو رئيسا أو عضو مجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي أو أحد نوابه أو مديرها بموجب تفويض من المؤسسة أو الشركة يوضح المنصب ومصدق عليه من إحدى الغرف التجارية.

انتخابات أعضاء مجلس إدارة هيئة المقاولين:

29 أبريل 2024 بدء طلب الترشيح للعضوية.

5 مايو 2024 نهاية التقدم للترشح للعضوية.

شروط الترشح: