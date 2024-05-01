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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم بشأن دعم برنامج «سكني» لمنسوبيها، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم بشأن دعم برنامج «سكني» لمنسوبيها، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير. ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الخارجية وكيل الوزارة للمشاريع والأصول المهندس خالد الرميح، ومن جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الدعم السكني في الوزارة أحمد الشمري، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة في كل ما يخص الدعم السكني للمستفيدين من منسوبي وزارة الخارجية من خلال الخدمات المقدمة من برامج ومنتجات الدعم السكني لمنسوبي الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

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