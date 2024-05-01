شهادتا آيزو في الحوكمة والجودة لهيئة تطوير بوابة الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حازت هيئة تطوير بوابة الدرعية شهادتي الآيزو للحوكمة وإدارة الجودة (ISO 37000 وISO 9001)، وذلك نظير تطبيق واستيفاء قطاع الأمانة العامة لمجلس إدارة الهيئة المعايير الدولية، نظام إدارة الجودة وإرشادات الحوكمة للاعتماد الدولي النمساوي، والاعتماد الوطني السعودي، كأول جهة بدول مجلس التعاون الخليجي حاصلة على شهادة الآيزو للحوكمة من قبل TV Austria، إذ تأتي الشهادتان ضمن سلسلة من الجوائز والشهادات الدولية التي حصدتها الهيئة في كثير من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، أن الشهادتين تعكسان مدى التزام مسؤوليها بأعلى المعايير الدولية في مجال الجودة والحوكمة، وترسيخ أفضل المعايير الدولية في مختلف قطاعات الأعمال والمشروعات والبرامج، وتثمن الهيئة جهود فريق الأمانة في إدارة شؤون مجلس إدارة الهيئة ولجانه التابعة على عملهم بجودة وكفاءة وفاعلية عالية.

وبينت الهيئة أن الخطوة جاءت بعد نجاحها في تطبيق معاير التقييم لشهادة الآيزو في نظام الحوكمة وإدارة الجودة، وتطبيق الأعمال بكل احترافية، كجز من سياساتها وتوجهاتها في إرساء معايير الجودة العالمية بمختلف الأعمال لديها، والتي منها أيضا المشروعات السياحية والتراثية والثقافية في الدرعية.

ويعد الحصول على الشهادتين التزما بالأمر السامي الكريم رقم (2646) وتاريخ 29/5/1437، المتضمن التأكيد على الأجهزة الحكومية بتبني برامج وآليات وأساليب تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية الناجحة، خاصة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا لجهود هيئة تطوير بوابة الدرعية في الحفاظ على أعلى المعايير المعتمدة في إدارة شؤون مجلس الإدارة ولجانه.