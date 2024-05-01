«التحلية» تنتج طاقة نظيفة من مياه الرجيع الملحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أحدث ابتكاراتها المتمثلة في براءة اختراع جديدة، يمكن خلالها إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق استغلال مياه الرجيع الملحي، خلال مشاركتها في المنتدى السعودي للمياه 2024.

وتسعى التحلية خلال براءة الاختراع الجديدة، التي سجلها معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة «وتيرا»، الذراع البحثية للمؤسسة، إلى استغلال فارق الملوحة بين مياه البحر والرجيع الملحي الناتجة من عمليات التحلية، وتحويلها إلى طاقة نظيفة باستخدام غشاء التناضح الأمامي متعدد المراحل.

وتهدف التحلية خلال هذا الابتكار النوعي إلى ضمان مصدر طاقة نظيف ومستدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أقصى استفادة من الرجيع الملحي لإنتاج الطاقة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز آفاق تطوير مزيد من الابتكارات والتقنيات الحديثة.

وتستعرض التحلية أيضا مبادراتها وحلولها المتنوعة لاستدامة موارد المياه في السعودية، وتعزيز قدراتها لإنتاج المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية خلال المنتدى السعودي للمياه المقام في العاصمة الرياض، والذي تنظمه وزارة المياه والبيئة والزراعة، إذ يجمع المنتدى قادة قطاع المياه محليا وإقليميا ودوليا والخبراء والباحثين والمتخصصين، ويتضمن استعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، وزيادة حجم التبادل المعرفي.

وشاركت «التحلية» خلال المنتدى في 3 جلسات حوارية و3 حلقات نقاش، إضافة إلى جناح خاص في المعرض المقام على هامش أعمال المنتدى.

فيما وقعت مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد في مجالات البيانات والمعلومات للأرصاد الجوية والبحرية، واستغلال تقنيات الأقمار الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

وتأتي مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المنتدى السعودي للمياه 2024، بصفتها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بإنتاج وصل إلى 11،5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، عبر شبكات مكونة من 33 منظومة إنتاج و139 محطة تنقية، وتملك التحلية رقما قياسيا عالميا كأقل منظومة إنتاج في استهلاك الطاقة بواقع 2،27 كيلو وات/ساعة. إضافة إلى حلول الطاقة النظيفة وتحقيقها خفض 20 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية حتى 2023، وتستهدف الوصول إلى خفض 37 مليون طن متري عام 2025.

كما تعمل التحلية على تسخير التقنيات ودعم الأبحاث والابتكارات في مجال المياه، ونجحت في تحقيق 33 براءة اختراع خلال الـ24 شهرا الماضية، إحداها استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي، تعزيزا لمفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.

براءة الاختراع الجديدة

تتمثل في استغلال فارق الملوحة بين مياه البحر والرجيع الملحي الناتجة من عمليات التحلية، وتحويلها إلى طاقة نظيفة باستخدام غشاء التناضح الأمامي متعدد المراحل.

الأهداف