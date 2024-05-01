شكرا لقرائتكم خبر عن عند 12345 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 49.26 نقطة، ليغلق عند مستوى 12345.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

نسب الارتفاع والانخفاض

وكانت أسهم شركات: صناعة الورق، وسلامة، وثمار، والعقارية، وتشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وجدوى ريت السعودية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، والعربية الأكثر انخفاضا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و7.14%.



الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والصناعة الكهربائية، وشمس، وأرامكو السعودية، وثمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وثمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم الأربعاء، مرتفعًا 25.93 نقطة، ليقفل عند مستوى 26362.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.