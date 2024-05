شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51 %.فقد سجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 41.34 نقطة، ليصل إلى 8213.49 نقطة.