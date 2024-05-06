شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: ترسية مشروع مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
ويهدف المشروع لتقديم الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
واستلمت الشركة إشعار الترسية نهاية يوم عمل أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تتجاوز نسبة (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م.
ويهدف المشروع لتقديم الخدمات المدارة لتفعيل نظم الموارد الحكومية وإدارة المعرفة والتغيير للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
واستلمت الشركة إشعار الترسية نهاية يوم عمل أمس الأحد.