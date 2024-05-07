شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» تحصل على تمويل ثنائي بمليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، على تمويل ثنائي بقيمة 1 مليار دولار.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقد تمويل مع البنك الأهلي السعودي اليوم، لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل أغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية.

