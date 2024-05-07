الاقتصاد

«كهرباء السعودية» تحصل على تمويل ثنائي بمليار دولار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، على تمويل ثنائي بقيمة 1 مليار دولار.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقد تمويل مع البنك الأهلي السعودي اليوم، لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تمويل أغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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