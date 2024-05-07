الاقتصاد

صعود المؤشر ستوكس.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر ستوكس.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع قياسي اليوم مدعومة بصعود القطاع المالي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، مسجلًا أفضل أداء يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت أسهم القطاع المالي 2.5 % مدعومة بقفزة سهم بنك يو.بي.إس 7.6 % بعد أن حقق البنك أول أرباح فصلية له منذ الاستحواذ على كريدي سويس.
وبعد خسارة المؤشر الرئيسي أكثر من 1.5 % في أبريل ، ارتفع ستوكس 600 خلال الجلسات الثلاث السابقة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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