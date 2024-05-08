شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إس تي سي» 5.7% إلى 3.28 مليار ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح ارتفاع الإيرادات بمبلغ 921 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 768 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 152 مليون ريال.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 131 مليون ريال، وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 27 مليون ريال.

وارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 60 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 177 مليون ريال، وتسجيل صافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (132) مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات أخرى بمبلغ 31 مليون ريال.

ومن ضمن أسباب ارتفاع إجمالي المصاريف الأخرى: تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (57) مليون ريال مقارنة بمبلغ 13 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 52 مليون ريال مقارنة بصافي (خسائر) أخرى بمبلغ (118) مليون ريال، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 97 مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 82 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,376 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 918 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 458 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 547 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بملغ 286 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 163 مليون ريال ، كما انخفضت مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 98 مليون ريال.

وشملت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 67 مليون ريال، وفي المقابل: ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بشكل طفيف بمبلغ 3 ملايين ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 84 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (57) مليون ريال مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 52 مليون ريال مقارنة بصافي (خسائر) أخرى بمبلغ (12) مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 65 مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 12 مليون ريال ، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 3 ملايين ريال الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في الربع الأول من 2024 بنسبة 5.7%، مسجلة 3.286 مليار ريال، مقارنة بـ 3.109 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح ارتفاع الإيرادات بمبلغ 921 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 768 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 152 مليون ريال.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 131 مليون ريال، وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 27 مليون ريال.وارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 60 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 177 مليون ريال، وتسجيل صافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (132) مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات أخرى بمبلغ 31 مليون ريال.ومن ضمن أسباب ارتفاع إجمالي المصاريف الأخرى: تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (57) مليون ريال مقارنة بمبلغ 13 مليون ريال.وجاء ذلك على الرغم من: تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 52 مليون ريال مقارنة بصافي (خسائر) أخرى بمبلغ (118) مليون ريال، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 97 مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 82 مليون ريال.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,376 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 918 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 458 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 547 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بملغ 286 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 163 مليون ريال ، كما انخفضت مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 98 مليون ريال.وشملت الأسباب: انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 67 مليون ريال، وفي المقابل: ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بشكل طفيف بمبلغ 3 ملايين ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 84 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (57) مليون ريال مقارنة بمبلغ 7 ملايين ريال.وجاء ذلك على الرغم من: تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 52 مليون ريال مقارنة بصافي (خسائر) أخرى بمبلغ (12) مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 65 مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 12 مليون ريال ، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 3 ملايين ريال