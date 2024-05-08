شكرا لقرائتكم خبر عن «حلواني إخوان» تتكبد خسائر بـ 4.6 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تكبد الشركة خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأ{باح في الربع المماثل من العام السابق إلى: تأثر أرباح الشركة التابعة بإنخفاض سعر صرف العملة في مصر بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: تحمل ضرائب ناتجة عن تحويل جزء من الارباح المبقاة في الشركة التابعة لحساب الشركة في المملكة العربية

ويعود سبب التحسن في أداء الشركة والذي انعكس في انخفاض صافي خسارة الربع الحالي مقارنة بخسارة الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية وشركتها التابعة في جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: نتيجة لتغير السياسات البيعية مع العملاء في المملكة العربية السعودية، والتحسن في المزيج البيعي للمنتجات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض المصاريف العمومية و الادارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة حلواني إخوان خسائر في الربع الأول من 2024 بنحو 4.58 مليون ريال، مقابل أرباح تقدر بنحو 1.64 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تكبد الشركة خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأ{باح في الربع المماثل من العام السابق إلى: تأثر أرباح الشركة التابعة بإنخفاض سعر صرف العملة في مصر بناء على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.وأضافت أن من ضمن الأسباب: تحمل ضرائب ناتجة عن تحويل جزء من الارباح المبقاة في الشركة التابعة لحساب الشركة في المملكة العربية السعودية ويعود سبب التحسن في أداء الشركة والذي انعكس في انخفاض صافي خسارة الربع الحالي مقارنة بخسارة الربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية وشركتها التابعة في جمهورية مصر العربية.وأضافت أن من ضمن الأسباب: نتيجة لتغير السياسات البيعية مع العملاء في المملكة العربية السعودية، والتحسن في المزيج البيعي للمنتجات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض المصاريف العمومية و الادارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.