شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 138 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 12460 نقطة، وبتداولات بلغت 8.189 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 297.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.732 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 138 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 81، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أكوا باور، والخليج للتدريب، وميدغلف للتأمين، والباحة، وملاذ للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، النهدي، والتعاونية، وجبل عمر، وشمس، والتصنيع، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 26886 نقطة، وبتداولات بلغت 38.694 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.922 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.749 مليار ريال.وارتفعت أسهم 32 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.