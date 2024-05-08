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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعمال المعرض السعودي الدولي للمفروشات والديكور 2024 تختتم فعالياتها في جدة اليوم، وسط مشاركة المؤسسات والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور المحلية والإقليمية والدولية.

ويشكل المعرض المقام بمركز جدة الدولي للمنتديات والمؤتمرات، منصة للشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور لعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات وتقديم منتجاتها للزوار، عن طريق مجموعة من المصممين الداخليين والمهندسين المعماريين، مما يعزز التفاعل ويسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين.

ويتيح للمشاركين والزوار حضور ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء في صناعة الديكور والتصميم الداخلي من أجل تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.