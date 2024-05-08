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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية الأول، اختتمت فعالياته في منطقة الحدود الشمالية، والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ومركز التدريب بمجلس الجمعيات التعاونية، وحضور ممثلي الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية بالمملكة.

وتمثل هدف الملتقى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تطوير البرامج بالمناطق التي تتميز بالميز النسبية لقطاع الثروة الحيوانية، ما يسهم برفع الناتج المحلي من اللحوم الحمراء والاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.

واشتمل الملتقى على 31 ركنا للجمعيات التعاونية وللشركات ومصانع الأعلاف وجهات حكومية، كما أقيمت عدد من المحاضرات والجلسات العلمية الحوارية قدمها متخصصون بمجال الثروة الحيوانية.