شكرا لقرائتكم خبر ملتقى الجمعيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمثل هدف الملتقى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تطوير البرامج بالمناطق التي تتميز بالميز النسبية لقطاع الثروة الحيوانية، ما يسهم برفع الناتج المحلي من اللحوم الحمراء والاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
واشتمل الملتقى على 31 ركنا للجمعيات التعاونية وللشركات ومصانع الأعلاف وجهات حكومية، كما أقيمت عدد من المحاضرات والجلسات العلمية الحوارية قدمها متخصصون بمجال الثروة الحيوانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى الجمعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.