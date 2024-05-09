شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بلدي للدواجن» تقفز 67% إلى 40.6 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بلدي للدواجن صافي ربح يقدر بنحو 40.604 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 66.9%، مقارنة بـ24.328 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي إلى 40.6 مليون ريال بزيادة عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 66.91 % بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.

وأضافت أن سبب ارتفاع صافى الربح خلال الربع الحالي إلإلى 40.6 مليون ريال بزيادة عن الربع السابق بسبب زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف.