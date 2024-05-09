شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية 8.7% خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال شهر مارس 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، فإن نظراً للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعى.

وجاء في المرتبة الثانية والثالثة، نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35 %، و2.8% على التوالى، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحى وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69%. انخفاض على أساس شهري انخفض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر فبراير السابق.

وتراجع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس 2024 م بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس من العام الحالي.

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024م يلاحظ انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4%.

ومقارنة بشهر مارس من العام السابق انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4% بتأثير من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية حيث انخفض كل منهما بنسبة %2.1 و5.2% على التوالي.

وسجل نشاط صُنع الورق ومنتجات الورق ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.2%، وارتفع نشاط صنع المشروبات بنسبة 6.5%.

وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعه بنسبة 0.2% مدعومًا بارتفاع نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط صُنع الورق ومنتجات الورق حيث ارتفع كلُّ منهما بنسبة 1.2%. فيما انخفض نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع الفلزات القاعدية بنسبة %2.6 و0.6% على التوالي.

وسجل كلُّ من الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعات سنوية بنسبة 7.4% و5.5% على التوالي، ولكن نظرا لتدني وزن هذه الأنشطة لم يكن لها تأثير كبير في اتجاهات المؤشر العام.

وعند النظر إلى الاتجاه الشهري لكلّ منهما يلاحظ انخفاض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 3.0 و ارتفاع المؤشر الفرعي النشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 2.1%.