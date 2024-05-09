شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.4% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 184 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.4%، عند 12284 نقطة، وبتداولات بلغت 7.310 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 295.864 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.769 تريليون ريال.انخفضت أسهم 184 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 41، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركة، البابطين، ورتال، وتنمية، والتطويرية الغذائية، إم آي إس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، اتحاد الخليج الأهلية، وأسيج، والاتحاد، وأكوا باور، والباحة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 27086 نقطة، وبتداولات بلغت 52.433 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.160 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53.181 مليار ريال.وارتفعت أسهم 20 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 45، من بين 86 شركة مدرجة في السوق الموازية.