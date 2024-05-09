شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سدافكو» إلى 126.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بنسبة 40.7%، إلى 126.211 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 89.730 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الأرباح ارتفعت نتيجة زيادة هامش الربح الإجمالي (36% مقابل 30%) بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام، وكفاءة التكلفة في المنتجات والمزيج المفضل للمصانع. كما بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 40%.
وحافظت مصاريف البيع والتوزيع على نسبة 15.0% من صافي المبيعات مقابل 14.6% مقارنة بالعام الماضي.
وبالقيمة المطلقة، كانت الزيادة البالغة 9.5 مليون ريال لمصروفات البيع التوزيع مدفوعة بالإنفاق المستمر على مصاريف الدعاية والإعلان (25 مليون ريال) لبناء العلامة التجارية والاستثمار في توسيع التوزيع عبر طرق جديدة وعربات البيع ونشر مجمدات الآيس كريم والابتكار والتركيز على التوسع الدولي.
وأضافت أن المصاريف العمومية والإدارية بلغت 3.7% من المبيعات وهي نفس مستوى العام الماضي. وبالقيمة المطلقة، تبلغ الزيادة 1.6 مليون ريال، وتمثل الزيادة بشكل رئيسي التكاليف المتعلقة بالموظفين.
وارتفع دخل التمويل بمبلغ 6 ملايين ريال بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وتمثل تكاليف التمويل الفوائد على الأصول المؤجرة، فيما يحتسب حساب الزكاة والضريبة على أساس وعاء الزكاة.
وبلغ هامش الربح الصافي 17.6% مقابل 13.4% العام الماضي. قبل نتائج مليكوما كان هامش صافي الربح 20.3%، فيما تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة مليكوما إلى 1.7 مليون ريال مقارنة بخسائر العام الماضي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من المبيعات بمبلغ 23.5 مليون ريال (35.7% مقابل 33.9%) بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام، ومزيج المنتجات والأصناف المناسبة، وكفاءة التكلفة للمصانع.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الأرباح ارتفعت نتيجة زيادة هامش الربح الإجمالي (36% مقابل 30%) بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام، وكفاءة التكلفة في المنتجات والمزيج المفضل للمصانع. كما بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 40%.
وحافظت مصاريف البيع والتوزيع على نسبة 15.0% من صافي المبيعات مقابل 14.6% مقارنة بالعام الماضي.
وبالقيمة المطلقة، كانت الزيادة البالغة 9.5 مليون ريال لمصروفات البيع التوزيع مدفوعة بالإنفاق المستمر على مصاريف الدعاية والإعلان (25 مليون ريال) لبناء العلامة التجارية والاستثمار في توسيع التوزيع عبر طرق جديدة وعربات البيع ونشر مجمدات الآيس كريم والابتكار والتركيز على التوسع الدولي.
وأضافت أن المصاريف العمومية والإدارية بلغت 3.7% من المبيعات وهي نفس مستوى العام الماضي. وبالقيمة المطلقة، تبلغ الزيادة 1.6 مليون ريال، وتمثل الزيادة بشكل رئيسي التكاليف المتعلقة بالموظفين.
وارتفع دخل التمويل بمبلغ 6 ملايين ريال بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وتمثل تكاليف التمويل الفوائد على الأصول المؤجرة، فيما يحتسب حساب الزكاة والضريبة على أساس وعاء الزكاة.
وبلغ هامش الربح الصافي 17.6% مقابل 13.4% العام الماضي. قبل نتائج مليكوما كان هامش صافي الربح 20.3%، فيما تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة مليكوما إلى 1.7 مليون ريال مقارنة بخسائر العام الماضي.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من المبيعات بمبلغ 23.5 مليون ريال (35.7% مقابل 33.9%) بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام، ومزيج المنتجات والأصناف المناسبة، وكفاءة التكلفة للمصانع.