شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسترا الصناعية» ترتفع إلى 149.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية بنسبة 21.9%، في الربع الأول من 2024، مسجلة 149.7 مليون ريال، مقابل 122.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الصناعات الحديدية والأدوية.

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاع الأدوية.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل: ارتفاع في صافي الإيرادات الأخرى، مع ملاحظة وجود ارتفاع في مصروف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات.