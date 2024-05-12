الاقتصاد

أرباح «الكيميائية» تقفز إلى 91.5 مليون ريال في الربع الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الكيميائية القابضة بنسبة 183.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 91.45 مليون ريال، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة.
وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، يعود إلى تحسن قيمة الإيرادات وانخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والبيعية وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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