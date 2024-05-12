شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الكيميائية» تقفز إلى 91.5 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة.

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، يعود إلى تحسن قيمة الإيرادات وانخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والبيعية وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة بنسبة 183.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 91.45 مليون ريال، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة.وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، يعود إلى تحسن قيمة الإيرادات وانخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والبيعية وارتفاع مخصص الزكاة والضريبة.