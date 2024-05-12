الاقتصاد

«المعمر» توقع عقدا مع وزارة العدل بقيمة 81.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس) عقد مشروع مع وزارة العدل بقيمة 81.2 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 36 شهرا، يشمل: توفير الدعم الفني لتطوير أداء برامج وأنظمة الوزارة.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: أثر مالي ايجابي في الربع الثاني 2024
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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