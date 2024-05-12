شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «تشب» إلى 5.7 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة تشب العربية للتأمين بنسبة 41.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 5.666 مليون ريال، مقارنة بـ 4.007 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي إلى تحسن في نتائج إيرادات التأمين للربع الحالي بمبلغ 14,482 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 19٪. انخفاض في مصروفات خدمة التأمين بمبلغ 64,117 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 69٪.

وقابلت هذه التغيرات ارتفاع جزئي في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 73,233 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 404٪.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 299 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 7٪.

وقابلت هذه التغيرات ارتفاع جزئي في صافي المصروفات المالية بمبلغ 131 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 37%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 2,817 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام السابق إلى: تحسن في نتائج إيرادات التأمين للربع الحالي بمبلغ 6,699 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام السابق، أي بارتفاع قدره 8٪. انخفاض صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 29,746 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام السابق، أي بانخفاض قدره 35٪.

وقابلت هذه التغيرات ارتفاع جزئي في مصروفات خدمة التأمين بمبلغ 37,805 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام السابق، أي بارتفاع قدره 447٪.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 2,784 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام السابق، أي بانخفاض قدره 38٪.

وقابلت هذه التغيرات انخفاض جزئي في صافي المصروفات التشغيلية بمبلغ 1,239 مليون ريال ، أي بانخفاض قدره 27% مقارنة بالربع السابق من العام السابق، انخفاض في صافي المصروفات المالية بمبلغ 334 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 41% مقارنة بالربع السابق من العام السابق.