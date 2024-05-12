شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر النعيمي رئيسا لمجلس إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، المنظومة الصناعية الرائدة في قلب سوق الطاقة العالمية، تعيين ناصر النعيمي رئيساً لمجلس الإدارة، خلفاً لمحمد القحطاني الذي شغل المنصب خلال السنوات الخمس الماضية.
وسيسهم النعيمي من خلال منصبه الجديد في تحقيق طموحات سبارك الاستراتيجية المتمثلة في توطين سلسلة القيمة داخل قطاع الطاقة في المنطقة، إلى جانب استكمال تنفيذ المخطط الرئيسي للمدينة.
وسيُشرف ناصر النعيمي على نشاطات مجلس الإدارة خلال رحلة تطور سبارك، بالاستفادة من خبرته في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب سجلّه المتميز في التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز.
طموحات سباركسيقود النعيمي طموحات سبارك نحو دعم جهود المملكة للتحول إلى مركز عالمي لحلول وخدمات التجارة، والنقل، واللوجستيات.
وقال ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك": "سعيد بانضمامي إلى مدينة الملك سلمان للطاقة ’سبارك‘ في منصب رئيس مجلس الإدارة، وأتطلع لدعم رحلة النمو والتطور التي تشهدها المدينة منذ انطلاقها في عام 2018".
وأضاف: "أطمح لتوظيف خبراتي في تعزيز جهود سبارك من أجل إتاحة فرص الوصول إلى قطاع الطاقة ضمن المملكة العربية السعودية".
بالإضافة إلى منصبه الجديد في سبارك، يشغل النعيمي حالياً منصب رئيس التنقيب والإنتاج لدى شركة "أرامكو"، كما تولى سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة في شركة "أرامكو لتقنية التنقيب والإنتاج".
وشغل عضوية مجلس إدارة شركة "مصفاة أرامكو موبيل المحدودة"، و"شركة الحفر العربية"، وشركة "أرامكو إنرجي فينتشرز"، وشركة "أرامكو لتقنية التنقيب والإنتاج".