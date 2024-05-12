شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 147 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 12217 نقطة، وبتداولات بلغت 5.335 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 231.141 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.686 تريليون ريال.انخفضت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 78، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سدافكو، والكيميائية، والجوف، وأنابيب الشرق، والعبداللطيف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ثمار، وتنمية، وولاء، وميدغلف للتأمين، وملاذ للتأمين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.45، عند 27195 نقطة، وبتداولات بلغت 28.812 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.573 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.856 مليار ريال.وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 86 شركة مدرجة في السوق الموازية.