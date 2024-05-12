شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 58.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت ينبع بنسبة 14.3% في الربع الأول من 2024، مسجلا 58.31 مليون ريال، مقابل 51.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة كمية وقيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحسن سعر البيع، وتراجع المصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من تراجع الإيرادات الأخرى.