شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت السعودية» إلى 113.8 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الأسمنت السعودية في الربع الأول من 2024، بنسبة 8%، مسجلة 113.8 مليون ريال، مقابل 123.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف العمومية والادارية وارتفاع مصاريف التمويل.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة، وذلك على الرغم من ارتفاع ايرادات المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك ارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى.