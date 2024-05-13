شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ميدغلف للتأمين» إلى 26.26 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) صافي ربح يقدر بنحو 26.261 مليون ريال في الربع الأول من 2024، منخفضا بنسبة 27.5%، مقابل 36.195 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بالرغم من التحسن في نتائج خدمات التأمين لتصل إلى 23,096 مليون ريال مقابل (11,794 مليون ريال ) في الربع المماثل من العام الماضي، أي بنمو قدره 295.8٪ مدفوعا بزيادة إيرادات التأمين وإدارة أفضل للمطالبات إلا أن النتائج تأثرت بإنخفاض نتائج استثمارات الشركة بمبلغ 21,576 مليون ريال وبنسبة قدرها 57.21٪ لانخفاض الأرباح من استثمارات الأسهم.

وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة مقداره 27,261 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 50,110 مليون ريال خلال الربع السابق بانخفاض قدره 45.60٪. في حين بلغ صافي الربح بعد الزكاة 26,261 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 60,912 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 56.89٪ ويعود ذلك لانخفاض الأرباح من استثمارات الأسهم.