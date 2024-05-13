شكرا لقرائتكم خبر عن «عناية للتأمين» تتكبد خسائر بـ3 ملايين ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب التحول إلى الخسارة جاء نتيجة لخدمة التأمين التي بلغت 5.165 مليون ريال، مقارنة بـ3.028 مليون ريال في الربع المماثل، بانخفاض قدره 270.57%، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة المطالبات المتكبدة.

وأضافت أن لدخل الآخر للربع الحالي بلغ 1,283 مليون ريال ، مقارنةً بـ 1,610 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 20.31%.

ونوهت بتعويض هذه التغييرات السلبية جزئياً بنتائج الاستثمار الصافية للربع الحالي التي بلغت 3,928 مليون ريال ، مقارنةً بـ 3,745 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 4.89%.

وأشارت إلى أن مصاريف التشغيل الأخرى للربع الحالي بلغت 2,800 مليون ريال ، مقارنةً بـ 3,183 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 12.03%.

علاوةً على ذلك، بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) للربع الحالي 61,450 مليون ريال مقارنةً بـ 71,620 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 14.20%.

وبلغت الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل المنسوبة للمساهمين للربع الحالي بلغت (2,754) مليون ريال ، مقارنةً بـ (82) مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 3,258.54%.

وبحسب بيان الشركة بلغت (الخسارة) المنسوبة للمساهمين للربع الحالي (3,004) مليون ريال ، مقارنةً بـ 782 مليون ريال، بانخفاض قدره 484.14%.

وكان ذلك نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي التي بلغت (5,165) مليون ريال ، مقارنةً بـ (78) مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 6,521.79%، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة المطالبات المتكبدة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: نتائج الاستثمار الصافية للربع الحالي التي بلغت 3,928 مليون ريال ، مقارنةً بـ 4,026 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 2.43%.

ونوهت بتعويض هذه التغييرات السلبية جزئياً بالدخل الآخر للربع الحالي الذي بلغ 1,283 مليون ريال ، مقارنةً بـ 1,118 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 14.76%.

وأضافت أن مصاريف التشغيل الأخرى للربع الحالي بلغت 2,800 مليون ريال ، مقارنةً بـ 5,148 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 45.61%.

علاوةً على ذلك، بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) للربع الحالي 61,450 مليون ريال مقارنةً بـ 43,8وأ38 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 40.18%. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني إلى الخسارة في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة بنحو 3.004 مليون ريال، مقابل أرباح بـ4.450 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب التحول إلى الخسارة جاء نتيجة لخدمة التأمين التي بلغت 5.165 مليون ريال، مقارنة بـ3.028 مليون ريال في الربع المماثل، بانخفاض قدره 270.57%، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة المطالبات المتكبدة.وأضافت أن لدخل الآخر للربع الحالي بلغ 1,283 مليون ريال ، مقارنةً بـ 1,610 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 20.31%.ونوهت بتعويض هذه التغييرات السلبية جزئياً بنتائج الاستثمار الصافية للربع الحالي التي بلغت 3,928 مليون ريال ، مقارنةً بـ 3,745 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 4.89%.وأشارت إلى أن مصاريف التشغيل الأخرى للربع الحالي بلغت 2,800 مليون ريال ، مقارنةً بـ 3,183 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 12.03%.علاوةً على ذلك، بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) للربع الحالي 61,450 مليون ريال مقارنةً بـ 71,620 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 14.20%.وبلغت الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل المنسوبة للمساهمين للربع الحالي بلغت (2,754) مليون ريال ، مقارنةً بـ (82) مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 3,258.54%.وبحسب بيان الشركة بلغت (الخسارة) المنسوبة للمساهمين للربع الحالي (3,004) مليون ريال ، مقارنةً بـ 782 مليون ريال، بانخفاض قدره 484.14%.وكان ذلك نتيجة خدمة التأمين للربع الحالي التي بلغت (5,165) مليون ريال ، مقارنةً بـ (78) مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 6,521.79%، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة المطالبات المتكبدة.وأضافت أن من ضمن الأسباب: نتائج الاستثمار الصافية للربع الحالي التي بلغت 3,928 مليون ريال ، مقارنةً بـ 4,026 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 2.43%.ونوهت بتعويض هذه التغييرات السلبية جزئياً بالدخل الآخر للربع الحالي الذي بلغ 1,283 مليون ريال ، مقارنةً بـ 1,118 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 14.76%.وأضافت أن مصاريف التشغيل الأخرى للربع الحالي بلغت 2,800 مليون ريال ، مقارنةً بـ 5,148 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 45.61%.علاوةً على ذلك، بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) للربع الحالي 61,450 مليون ريال مقارنةً بـ 43,8وأ38 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 40.18%.