شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لمناقشة خطط تطوير السوق المشتركة للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، م. أحمد الإبراهيم: إن الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، سيركز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وينطلق الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية اليوم الإثنين لمدة ثلاثة أيام، والذي تنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء، وتحتضنه هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرة الأولى بمقرها بمدينة الدمام بمشاركة الدول العربية والبنك الدولي. خطط تطوير سوق الكهرباء أوضح الإبراهيم، إن التركيز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء سيكون من خلال مناقشة التطورات والتجارب في الأسواق الأفريقية والأوروبية وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير السوق.

وأشار إلى أن جلسات الاجتماع ستتناول خبرات السوق الإقليمية (المغرب العربي – المشرق العربي والأوروبي والأفريقي) و كذلك الربط الخليجي. مشاريع الربط ولفت إلى أن الجلسات ستتناول مشاريع الربط بين دول المغرب العربي مع القارة الأوروبية، كما ستناقش الجلسات نماذج تمويل مشاريع الربط الكهربائي بين الدول. الإنجازات المحققة وقال، إن الإنجازات المحققة في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء تتمثل في إعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية الخاصة بمشاريع الربط والسوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأضاف أن من ضمن الإنجازات المحققة: إعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء لتكون استرشادية إلى حين اعتمادها من اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية.

وأشار إلى أن من ضمن الإنجازات إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، وصدر بشأنها قرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة عليهما، وبانتظار موافقة مجلس الجامعة العربية تمهيدا لتوقيعها من الدول وملاك الأصول في الدول المعنية بنهاية عام 2024، وتسمية الدول لممثليها في لجنتي السوق ( اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية، لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء).

ولفت إلى أن من ضمن الإنجازات تنفيذ المشروع التجريبي الخاص بتسريع إنشاء السوق والمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وآلية التسعير الإقليمية بمشاركة مجموعات العمل الثلاث (الفنية – التجارية – التنظيمية) المشكلة من جميع الدول الأعضاء. أهداف السوق المشتركة وأفاد بأن الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة تتمثل في استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، ومشاركة احتياطات قدرات التولية وخدمات الطوارئ بين الدول المترابطة على أسس اقتصادية.

وأوضح أن من ضمن الأهداف: دراسة وتبرير فرص تدعيم وتوسعة خطوط الربط بين الدول العربية على أسس جدواها الاقتصادي وتشجيع الاستثمار العام والخاص في المشروعات الكبرى في الشبكات الكهربائية، بما يعزز التبادل التجاري بين الدول على أسس اقتصادية ويخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتحقيق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة.

وأضاف أن المشاريع في المرحلة المقبلة تتمثل في بدء عمل لجنتي السوق وفق مذكرة التفاهم بداية تمهيدية لحين توقيع الدول للاتفاقية العامة ونفاذها، فيما سيتم خلال المرحلة التمهيدية تصديق أعضاء اللجنتين على اللوائح الداخلية، بالإضافة لاستمرار اللجنة التوجيهية في الإشراف على أنشطة السوق و تقديم الدعم بإشراف لجنة خبراء الكهرباء. دور اللجنة التوجيهية وأشار إلى أن دور اللجنة التوجيهية في المرحلة القادمة، يتمثل في الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات المفاهيم التشريعية والتنظيمية والتجارية التي تم تضمينها اتفاقيتي الربط.

ولفت إلى أن من ضمن أدوار اللجنة: الاستفادة من المفاهيم والأسس الفنية التي تم تضمينها باتفاقيات السوق وكود التشغيل، و أيضا الاستفادة من نتائج الدراسة الشاملة لجدوى إنشاء السوق والتحديثات اللاحقة.

ونوه بأن من ضمن أدوار اللجنة: الاستفادة من نتائج المبادرات التي نفذت في الفترة الماضية (منصة تسريع إنشاء السوق وآلية التسعير ووظائف السوق) و كذلك إعداد الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق وتأسيس أمانة السوق.