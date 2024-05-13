شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 134 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 12259 نقطة، وبتداولات بلغت 7.007 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 269.612 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.684 تريليون ريال.انخفضت أسهم 134 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 85، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات أسيج، والجوف، وأكوا باور، والزامل للصناعة، وكابلات الرياض، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، وولاء، وسايكو، والاتحاد، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.2%، عند 26859 نقطة، وبتداولات بلغت 28.318 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.282 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.056 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 86 شركة مدرجة في السوق الموازية.