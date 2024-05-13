شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 171.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية بنسبة 2.9% في الربع الأول من 2024، مسجلة 171.58 مليون ريال، مقابل 166.61 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ذلك الارتفاع إلى: النمو في الإيرادات، وزيادة في الإيرادات الأخرى.

وفي هذا السياق يشار إلى أنه وبرغم الزيادة المتحققة في أرباح الشركة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق فإن ارتفاع تكوينات مخصصات الديون ذات العلاقة بأرصدة العملاء قد شكل ضغطاً على هوامش الربحية للربع الحالي.

وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 5% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك إلى الانخفاض في الإيرادات بنسبة 6.5%.