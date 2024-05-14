الاقتصاد

الرياض.. وصول الوفد البريطاني المشارك في مؤتمر (GREAT Futures)

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين، الوفد الوزاري البريطاني المشارك في مؤتمر مبادرة (GREAT Futures)، الذي سيعقد يومي 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي ضمن مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.
وكان في استقبال الوفد في مطار الملك خالد الدولي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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