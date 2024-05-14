شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وصول الوفد البريطاني المشارك في مؤتمر (GREAT Futures) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين، الوفد الوزاري البريطاني المشارك في مؤتمر مبادرة (GREAT Futures)، الذي سيعقد يومي 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي ضمن مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.

وكان في استقبال الوفد في مطار الملك خالد الدولي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

