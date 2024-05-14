شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وصول الوفد البريطاني المشارك في مؤتمر (GREAT Futures) والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين، الوفد الوزاري البريطاني المشارك في مؤتمر مبادرة (GREAT Futures)، الذي سيعقد يومي 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي ضمن مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.
وكان في استقبال الوفد في مطار الملك خالد الدولي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وكان في استقبال الوفد في مطار الملك خالد الدولي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.