شكرا لقرائتكم خبر عن «زين» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ1.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الاتصالات السعودية المتنقلة "زين السعودية"، أمس، اتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين يصل إلى 1.125 مليار ريال وتمويل الذمم المدينة بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال مع "مصرف الراجحي".
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز بنية الشبكة التحتية والتدفق النقدي لتمكينها من تحسين خدماتها الرقمية للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
وأضافت أن مدة العقد 10 سنوات لاتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين، وسنة متجددة لاتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل الذمم المدينة.
وأوضحت أن هذا التسهيل سيعزز راس المال العامل للشركة ويمتنٌ قيمة الأصول الصافية لديها و يحسن الأرباح التشغيلية خلال مدة العقد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز بنية الشبكة التحتية والتدفق النقدي لتمكينها من تحسين خدماتها الرقمية للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
وأضافت أن مدة العقد 10 سنوات لاتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين، وسنة متجددة لاتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل الذمم المدينة.
وأوضحت أن هذا التسهيل سيعزز راس المال العامل للشركة ويمتنٌ قيمة الأصول الصافية لديها و يحسن الأرباح التشغيلية خلال مدة العقد.