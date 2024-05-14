الاقتصاد

نظمي النصر: 100 ألف موظف من 100 دولة يعملون في نيوم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نظمي النصر: 100 ألف موظف من 100 دولة يعملون في نيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر، إن إستراتيجية نيوم تمكنها من الربط بين 3 قارات نتيجة موقعها الإستراتيجي، وفي خلال 6 ساعات من الطيرات يمكن الوصول إلى الكثير من الفرص للشركاء العالميين والمحليين في المدينة.
وأضاف خلال مبادرة المستقبل العظيم البريطانية، أن نيوم لديها موظفين من 100 دولة في العالم، ويعمل بها نحو 100 ألف عامل على مدار الساعة، وسيزداد العدد خلال السنة المقبلة.

نيوم وجهة عالمية

أشار إلى أن نيوم تعد وجهة عالمية عظيمة للعالم، فيما يعمل لدينا نحو 400 عمل رائد من المملكة المتحدة، وأنشأنا أ,ل مكتب عالمي في لندن للاستثمارات.

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وتابع: "نعمل مع الاقتصاد الدائري في نيوم والنهج الخالي من الكربون وتعزيز الاستدامة لجودة الحياة.. ولدينا أول محتوى مع سلسلة الإمداد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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