شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 200 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 1.1% عند 12120 نقطة، وبتداولات بلغت 7.336 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 285.171 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.700 تريليون ريال.انخفضت أسهم 200 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 30 فقط، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الجوف، وبي سي آي، والبابطين، وسال، وجدوى ريت السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سابتكو، وتوبي، وميدغلف للتأمين، والمواساة، وولاء، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 26659 نقطة، وبتداولات بلغت 30.321 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.292 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.340 مليار ريالوانخفضت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 17، من بين 86 شركة مدرجة في السوق الموازية.