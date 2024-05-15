شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 % معدل التضخم في السعودية خلال شهر أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أبريل من عام 2024م، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.
ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل 2024م متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024م نظرا لللوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته %2.0 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%.
في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6.0٪.
وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9%.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4٪ والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
وشهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2 وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة %0.1 وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.
في حين شهد المؤشر انخفاضا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5٪، متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحة
ومنتجات التبغ، أي تغير نسبي يذكر في شهر أبريل 2024م.
ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.
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وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024م نظرا لللوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروباتفي ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%؛ متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة %1.8%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته %2.0 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%.
في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6.0٪.
وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9%.
ارتفاع على أساس شهريوسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 %، مقارنة بشهر مارس 2024م.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4٪ والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
وشهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2 وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة %0.1 وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.
في حين شهد المؤشر انخفاضا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5٪، متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحة
ومنتجات التبغ، أي تغير نسبي يذكر في شهر أبريل 2024م.