شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 % معدل التضخم في السعودية خلال شهر أبريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

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ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات

ارتفاع على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% خلال شهر أبريل من عام 2024م، وذلك للشهر الثاني على التوالي.ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل 2024م متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%.وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024م نظرا لللوزن الذي تشكله هذه المجموعة (21.0%).في ذات السياق ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%؛ متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة %1.8%.وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته %2.0 متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%.في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.9% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 6.0٪.وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6% متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9%.وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 %، مقارنة بشهر مارس 2024م.وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4٪ والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.وشهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2 وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة %0.1 وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.في حين شهد المؤشر انخفاضا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5٪، متأثرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%.من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات والصحةومنتجات التبغ، أي تغير نسبي يذكر في شهر أبريل 2024م.