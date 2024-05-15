شكرا لقرائتكم خبر عن «العبداللطيف» تربح 1.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي إلى الربحية في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي ربح يقدر بـ 1.43 مليون ريال، مقابل خسائر بـ20 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يرجع ذلك إلى تحسن الأسعار إلى جانب تنفيذ استراتيجيات ترشيد التكلفة، ومع ذلك الزيادة في متطلبات رأس المال العامل نتيجة لزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية أدت إلى زيادة تكلفة التمويل.وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك إلى تحسن الأسعار إلى جانب تنفيذ استراتيجيات ترشيد التكلفة، ومع ذلك الزيادة في متطلبات رأس المال العامل نتيجة لزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية أدت إلى زيادة تكلفة التمويل.