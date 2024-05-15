شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الموارد» إلى 26.4 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الموارد للقوى البشرية صافي ربح يقدر بنحو 26.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 19.2%، مقارنة بـ 22.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مجمل الربح للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 7.73 مليون ريال ونسبة 22% والذي يرجع بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات المجموعة للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.27 مليون ريال ونسبة 12%،.

وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الزيادة في اعداد القوي العاملة وبعض المصروفات المرتبطة بإدراج الشركة في تداول.

وأشارت إلى أن الأسببا تشمل: ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.61 مليون ريال وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة، كما شملت بعض المديونيات المحدَدة والمشكوك في تحصيلها.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.17 مليون ريال.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مكاسب الاستثمارات في الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وبعض بنود الإيرادات المتنوعة الأخرى.

وارتفع صافي الربح للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق بمبلغ 5.18 مليون ريال بنسبة 24%.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مجمل الربح للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق بمبلغ 3.73 مليون ريال سعودي ونسبة 10% والذي يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق بمبلغ 0.47 مليون ريال.

وشملت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق بمبلغ 0.56 مليون ريال.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب الاستثمارات في الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وبعض بنود الإيرادات المتنوعة الأخرى.