شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مهارة» إلى 50 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية بنسبة 55% في الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 50.03 مليون ريال، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الشركة حققت ارتفاعاً في مجمل الربح بنسبة 12% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتحسن مجمل الربح في القطاعات الرئيسية للشركة (الأعمال، الساعة).

وتضمنت الأسباب: تحسن أداء بعض القطاعات الأخرى للشركة مثل قطاع المرافق واللوجستية وذلك بالرغم من استمرار التأثر في قطاع الأفراد (خدمات المقيمة) نتيجة للتحديات التي واجهها هذا القطاع خلال هذا العام والمتمثلة بتطبيق سقف الأسعار للخدمات وفقا للأنظمة والتشريعات الصادرة والذي أثر على متوسط الأسعار.

وشملت الأسباب: توقف الاستقدام من دولة إندونيسيا بشكل مؤقت بسبب تغييرات تشريعية تم معالجتها مؤخرا.

وبلغت حصة ملكية الشركة في النتائج المالية عن الربع الأول من عام 2024 لأعمال الشركات (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) كأرباح استثمارات في شركات زميلة بمبلغ 26.1 مليون ريال بزيادة نسبة قدرها 140% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة تحسن أداء الأعمال التشغيلية لتلك الشركات.

وارتفعت الإيرادات الأخرى المتمثلة بشكل رئيسي من إيجارات الأصول الاستثمارية مبلغ 2.6 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

في المقابل ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 2.7 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة وجود بعض البنود غير المتكررة.

وارتفعت المصاريف التسويقية بقيمة 1.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة الحملات التسويقية خلال بداية الموسم.

ونوهت بارتفاع مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 1.3 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الحالي وذلك لارتفاع سعر المرابحات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة عن الربع الأول من العام الحالي بنسبة 439% مقارنة بالربع السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق الشركة ارتفاعاً في مجمل الربح بنسبة 11% مقارنة مع الربع السابق وذلك لتحسن مجمل الربح بشكل عام في القطاعات الرئيسية للشركة خصوصاَ التحسن في الأداء التشغيلي لبعض القطاعات الأخرى للشركة مثل قطاع المرافق واللوجستي.

وجاء ذلك بالرغم من استمرار التأثر في قطاع الافراد (خدمات المقيمة) نتيجة لتوقف الاستقدام من دولة إندونيسيا بشكل مؤقت بسبب تغييرات تشريعية تم معالجتها مؤخرا.

ومن ضمن الأسباب انخفاض مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.2 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق نتيجة تسجيل بعض المديونيات المحددة والمشكوك في تحصيلها خلال الربع السابق وحسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

وبلغت حصة ملكية الشركة في النتائج المالية عن الربع الأول من عام 2024 لأعمال الشركات (شركة درع الرعاية القابضة، شركة النظم الصحية) كأرباح استثمارات في شركات زميلة بمبلغ 26.1 مليون بزيادة نسبة قدرها 242% مقارنة مع الربع السابق، وذلك نتيجة تحسن أداء الأعمال التشغيلية لتلك الشركات خلال الفترة.

وبلغت تكاليف التمويل 11.7 مليون ريال خلال الربع الحالي بانخفاض مبلغ 1.5 مليون ريال مقارنة مع الربع السابق.