شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «متطورة» تقفز إلى 108.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي الى ارتفاع الارباح من الموجودات الماليه بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر وارتفاع حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة وانخفاض تكاليف التمويل وانخفاض الزكاة التقديرية , رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة) بنسبة 392.6%، في الربع الأول من 2024، مسجلة 108.72 مليون ريال، مقابل 22.07 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر.وجاء ذلك على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الزكاة التقديرية.يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي الى ارتفاع الارباح من الموجودات الماليه بالقيمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر وارتفاع حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة وانخفاض تكاليف التمويل وانخفاض الزكاة التقديرية , رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.