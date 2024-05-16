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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز السعودي للاعتماد نفذ ورشة عمل تعريفية لمنسوبي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وجرى خلال الورشة استعراض المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020:2012، الخاصة باعتماد جهات التفتيش، وذلك في مقر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمدينة الرياض. وقدم مدير عام الإدارة العامة لاعتماد جهات التفتيش المهندس صالح الزهراني، ورشة تعريفية عن دور الاعتماد السعودي في تعزيز البنية التحتية للجودة بالمملكة. كما استعرض تفاصيل رحلة الاعتماد، وشرحا عن متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC17020:2012، وأهمية مواءمة عمليات مفتشي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مع متطلبات المواصفة.

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