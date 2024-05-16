الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 0.68%

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الدمام - شريف احمد - استهل المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الخميس على ارتفاع، في بورصة طوكيو للأوارق المالية.
وصعد نيكي 0.68% إلى 38645.96 نقطة عند الفتح، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 2741.39 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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