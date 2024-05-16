شكرا لقرائتكم خبر عن 121.3 مليون ريال أرباح «إم بي سي» في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مجموعة إم بي سي، صافي ربح في الربع الأول من 2024، يقدر بنحو 121.282 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن ليس لدى المجموعة أرقام مقارنة لفترة التقرير الحالية، إذ تم تأسيس الشركة في 20 أبريل 2023، وهو تاريخ لاحق لفترة التقرير المقارنة. وعلى هذا فلا ينطبق الاستدلال بالزيادة أو النقصان. عدم توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة شركة مجموعة إم بي سي، أمس، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وأضافت الشركة أن سبب التوصية بعدم التوزيع، بهدف توسع الشركة في أعمالها القائمة والمستقبلية ودعم السيولة وتقوية مركزها المالي.

ونوهت بتقديم التوصية للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العامة القادم الذي سوف يحدد لاحقاً.