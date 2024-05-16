شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سينومي سنترز» إلى 185.6 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) بنسبة 52.2% في الربع الأول من 2024، مسجلة 185.6 مليون ريال، مقابل 388 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تأثر صافي الربح في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من 2023، بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة عام 2024 بمبلغ 50.6 مليون ريال.

ووتأثر صافي الربح في الربع الأول من عام 2023 بالربح المسجل من بيع أرض والذي بلغ 238.7 مليون ريال. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح إلى 236.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ 132.7 مليون ريال (زيادة بنسبة 78.1% على أساس سنوي).

ونوهت بتعويض الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 إلى عدة عوامل وهي: ارتفاع الإيرادات إلى 585.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 576.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وأضافت أن من ضمن العوامل: انخفاض مصاريف الإعلان والترويج إلى 11.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 13.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وأشارت إلى أن العوامل تشمل انخفاض المصاريف العمومية والإدارية إلى 59.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 85.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الرسوم المهنية ورواتب ومكافآت الموظفين.

وارتفع صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 50.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، بعد أن سجلت صافي خسارة في القيمة العادلة بقيمة 51.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وتأثر صافي الربح في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة عام 2024 بمبلغ 50.6 مليون ريال.

وتأثر صافي الربح في الربع الرابع من عام 2023 بصافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية بمبلغ 288.5 مليون ريال.

وبعد تعديل هذه البنود، سجّل صافي الربح انخفاضاً طفيفاً ليبلغ 185.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ 193.8 مليون ريال (انخفاض بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي).

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة، والتي ارتفعت من 43.6 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023 إلى 97.1 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.

ونوهت بتعويض الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 بعدة عوامل وهي: ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 585.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 543.9 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023.

وانخفضت مصاريف الإعلان والترويج إلى 11.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 27.1 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023.

وتراجع المصاريف العمومية والإدارية إلى 59.5 مليون ريال مقارنة بـ 103.2 مليون ريال ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في رواتب ومكافآت الموظفين، والرسوم المهنية، ومصاريف الاتصالات.