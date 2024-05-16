شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الكثيري» 85% إلى 234 ألف ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الكثيري القابضة بنسبة 84.9% في الربع الأول من 2024، مسجلة 234.175 ألف ريال، مقابل 1.558 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق: إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات ومصاريف التمويل.

وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الخسائر التي حققتتها في الربع السابق بسبب: ارتفاع إيرادات جميع قطاعات الشركة.