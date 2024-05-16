شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز»: توزيع 2.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز)، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023م

ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغ إجمالي المبلغ الموزع 2.5 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5 ملايين سهم، بينما بلغت حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، في حين بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.