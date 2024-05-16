شكرا لقرائتكم خبر عن يتصدرها «البصل».. انخفاض أسعار 11 صنفا من الخضروات في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 11 صنفا من الخضروات في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، على أساس شهري، يتصدرها البصل المحلي والمستورد، فيما ارتفع سعر 12 صنفا.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر البامية المحلي انخفض بنسبة 0.5%، على أساس شهري، فيما تراجعت بنسبة 14.8% على أساس سنوي، مسجلا 16.73 ريال.

وأفادت النشرة بأن سعر الخيار المحلي انخفض بنسبة 6.4% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مسجلا 5.46 ريال للكيلو. سعر الخضار في السعودية لفتت إلى أن سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي بلغ 8.14 ريال، منخفضا بنسبة 1.2%، على أساس شهري، ومتراجعا 18.8% على أساس سنوي.

وانخفض سعر الطماطم المحلي بنسبة 0.7% على أساس شهري، و16.7% على أساس سنوي، مسجلا 4.53 ريال للكيلو، بينما تراجع سعر الطماطم المستورد بنسبة 1.3% على أساس شهري. أسعار الخضار في السعودية وبلغ سعر البقدونس 1.06 ريال، منخفضا بنسبة 0.9% على أساس شهري وسنوي، في حين انخفض سعر السبانج بنسبة 1.6%، على أساس شهري، مسجلا 1.21 ريال.

وسجل سعر البصل المدور المحلي 6.22 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 12.2% على أساس شهري، ومرتفعا بنسبة 91.4% على أساس سنوي.

وانخفض سعر البصل المدور المستورد بنسبة 9.1%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 71.5% على أساس سنوي، مسجلا 7.17 ريال للكيلو.

وبلغ سعر الثوم الصيني 10.84 ريال للكيلو، منخفضا بنسبة 2.4%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 10.95 على أساس سنوي.

وسجل سعر الفول المدمس 5 ريالات (450 جم)، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي.