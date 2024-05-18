ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر؛ قفزة كبيرة على صعيد التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية، مع =الارتفاعات المتتالية التي يسجلها سعر المعدن الأصفر بالبورصات العالمية، وذلك قبل أيام من اجتماع البنك المركزي المصري لبحث معدلات الفائدة في البنوك المحلية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لبحث مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم العام والأساسي في مصر في شهر أبريل، مع دراسة البنوك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية المطروحة.

وفي السياق، ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 18 مايو 2024، بحسب آخر الأسعار الرسمية المعلنة من قبل شعبة الذهب ومنصة آي صاغة، المتخصصة في نشر أسعار وأخبار الذهب لحظة بلحظة في أسواق الصاغة داخل مصر، حيث جاءت الأسعار كالآتي:

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "القاهرة 24":

ارتفع سعر الذهب عيار 24 من 3560 جنيها في التعاملات الصباحية إلى 3635 جنيها في التعاملات المسائية، مسجلا بذلك زيادة بنحو 75 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 من 3115 جنيها في التعاملات الصباحية إلى 3180 جنيها في التعاملات المسائية، مسجلا بذلك زيادة بنحو 65 جنيها.

ارتفع سعر الذهب عيار 18 من 2670 جنيها في التعاملات الصباحية إلى 2725 جنيها في التعاملات المسائية، مسجلا بذلك زيادة بنحو 55 جنيها.

كما صعد سعر الجنيه الذهب في سوق الصاغة من مستوى 24920 جنيها إلى مستوى 25440 جنيها، مسجلا بذلك زيادة تقدر بنحو 520 جنيها.