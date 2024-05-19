شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل النووي الأول بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة والذى يعتبر أحد المعالم الرئيسية للوحدة النووية الأولى لعام 2024، وفيما يلي أهم المعلومات:

1- يتكون المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة.

2- يتراوح وزن كل شريحة ما بين 60 إلى 80 طنًا.

3- انتهت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من تركيب الـ12 شريحة.

4- تمت عملية التركيب على أربعة مراحل فنية ليصل مستوى الإنشاءات حاليا إلى +7,15 متر لمبنى المفاعل للوحدة النووية الأولى.

5- يعد وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة.

6- يعمل وعاء الاحتواء الداخلي على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية.