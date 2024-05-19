شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر تغيرات المناخ على سلاسل إمداد حركة التجارة العالمية؟ 10 معلومات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الأحد فعاليات المنتدى العالمي الأول لسلسلة التوريد بمشاركة رئيس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة، ريبيكا جرينسبان والذى بدأت فعالياته أمس السبت، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، حيث سلطت ريبيكا لضوء على التأثير السلبي لتغير المناخ، وحثت على اتخاذ إجراءات لمكافحة التهديدات المتزايدة للتجارة العالمية وسلاسل التوريد تعرف عل التفاصيل في 10 نقاط.

1 – تؤدى التغيرات المناخية إلى تفاقم التحديات الجيوسياسية القائمة التي تضغط على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

2 - تشمل الاضطرابات المستمرة في البحر الأسود المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

3 - تعد قناة بنما طريقًا تجاريًا عالميًا مهمًا يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ وتواجه انخفاضًا في مستويات المياه، بسبب هطول الأمطار دون المعدل الطبيعي بسبب ظاهرة المناخ "النينيو".

4 - قدر تحليل سابق أجرته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن إجمالي عمليات العبور عبر القناة انخفض بنسبة 49% في يناير و42% بحلول أبريل 2024، مقارنة بالذروة في ديسمبر 2021.

5 - تأتي زيارة الأمين العام قبل انعقاد المنتدى العالمي الأول لسلسلة التوريد على الإطلاق، الذي ستنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وحكومة بربادوس في بريدجتاون في الفترة من 21 إلى 24 مايو.

6 - سيتم عقد أكثر من 60 جلسة خلال الحدث الذي يستمر أربعة أيام، بمشاركة وزراء حكوميين ومنظمات دولية وأوساط أكاديمية وقادة أعمال في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد.

7 - ستدور المناقشات حول القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالتمويل، وتيسير التجارة، وربط وسائل النقل، والرقمنة والتكنولوجيا، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والحد من مخاطر الكوارث.

8 - يعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة من الأحداث للاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهي مناصرة مخلصة للجنوب العالمي على المسرح العالمي.

9 - تتصدر المرونة والاستدامة جدول أعمال المنتدى، على خلفية التحديات الجيوسياسية والمتعلقة بالمناخ التي تغير أنماط التجارة بشكل متزايد وتعيد تشكيل سلاسل التوريد.

10 - سيساعد المنتدى في الكشف عن الفرص والتحديات التي تواجه التكيف مع تغير المناخ في مجال النقل والخدمات اللوجستية التجارية، مع التركيز بشكل خاص على الموانئ البحرية التي تعتبر أساسية لتسهيل أكثر من 80٪ من تجارة البضائع العالمية.

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